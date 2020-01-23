Под Днепром девушка скончалась от взрыва петарды [ Редактировать ]
Под Днепром погибла 17-летняя девушка, которая пострадала в результате взрыва петарды в квартире и попала в больницу имени Мечникова. Об этом в Facebook сообщил заместитель главного врача медучреждения Александр Толубаев.
Как рассказал врач, 21 января в больницу поступила девушка с травмами из-за взрыва самодельного устройства из пиротехнических изделий.
"Крайне тяжелое состояние, кома III степени, искусственная вентиляция легких и сверхвысокие дозы препаратов, поддерживающих артериальное давление. Взрывная черепно-мозговая травма, перелом костей свода и основания черепа, металлические обломки повредили жизненно важные участки мозга. Травма, не совместима с жизнью", - написал Толубаев.
Ранее мы писали о том, что мужчина взорвал петарду и погиб. В городе Агно (Франция) из-за неосторожного обращения с пиротехникой в новогоднюю ночь 50 человек получили ранения, один человек погиб.
А также, школьник лишился пальца из-за петарды. Под Харьковом врачи ампутировали палец третьекласснику, из-за того, что он взорвал петарду.
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