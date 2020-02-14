Тайці побралися на морському дні [ Редактировать ]
А в Таїланді День закоханих відзначили підводним весіллям. Побратися на морському дні зголосилися одразу кілька пар. Під дайверське спорядження одягли вбрання наречених.
Щоправда, шлюбні обітниці молодятам довелося давати мовою жестів. Однак свята це їм не зіпсувало.
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