У Києві день Святого Валентина поєднали зі всесвітнім флешмобом "Велосипедом на роботу". Учасники зібралися, щоб показати: любов буває різною до своїх обранців, до хобі та навіть до рідних вулиць. А ще закликати столичну владу, любити місто, в якому живемо.

На вулиці зима, але гріє любов. У Валентинів день усі закохані з'їжджаються на флешмоб парами та на роверах.

"Я ее жду, она уже даже проснулась. У нее выходной, так что как-то так. Ну поедем покатаемся, погода отличная", - говорить Денис, велосипедист.

Організатори флешмобу кажуть: зібратися разом у День Святого Валентина заздалегідь не планували.

"Цей день проходить другої п'ятниці лютого, але сьогодні ще й день закоханих і власне ми хотіли би показати нашу любов до міста, тому що велосипед для міста це як би вклад жителів і прояв любові до комфортного співжиття", - говорить Наталія Князева, менеджер ГО "Асоціація велосипедистів Києва".

А ще ця акція зручна нагода заявити, що вулиці столиці й досі неостатньо облаштовані для велосипедистів.

"Вже другий рік минув, як прийнято велоконцепцію, ми бачимо, що втілюється все дуже повільно, немає жодного насправді закінченого маршруту, який запланований цією велоконцепцією. Крім того, вчора також прийшла новина, що було зруйновано велосипедні траси в парку Рильського і тому ми вийшли також для того, щоб заявити і про цю проблему", - говорить Наталія Князева, менеджерка U-Cycle Го "Асоціація велосипедистів Києва".

І дійсно, велотрек, який самотужки будували мешканці Голосіївського району, вчора почали руйнувати.

"В Києві є десь приблизно п'ять місць катання такого плану але всі вони побудовані для різних стилів катання і в основному всі ці парки більш для спортсменів ніж для дітей. Саме цей парк спроектований таким чином, що діти тут можуть розвивати свої навички", - говорить Олексій Приймачек, активіст.

Велосипедисти зв'язалися із місцевою владою. У Голосіївській райадміністрації кажуть: про проблему дізналися від громадських активістів і пообіцяли роботи зупинити.

"Звідкіля вийшов конфлікт чи конфліктна ситуація, я поки вам не скажу, бо ніхто не жалівся що щось не подобається, що вони займаються цим видом спорту. З комунальними службами зранку розібрався бо мер поставив задачу. Хлопці будуть займатися спортом повірте мені - все буде добре", - говорить Сергій Садовий, голова Голосіївської РДА Києва.

Велолюбителі хочуть, щоб столична влада приділяла їм більше уваги. Бо навіть у свято закоханих - доводиться говорити про проблеми.