Ліки від віку! У Бобринці на Кіровоградщині, жінки поважного віку замість поліклініки поспішають на фітнес тренування. Безкоштовні заняття організували на базі місцевого центру дозвілля. Вік учасниць: від п'ятдесяти до вісімдесяти п'яти років. Про те, що життя на пенсії лише починається - у нашому наступному сюжеті.

Під ритмічну музику, завзято та бадьоро. Так проходить тренування з фітнесу для бобринецьких пенсіонерок.

Лідії Іванівні, нещодавно виповнилося шістдесят дев'ять. Каже, найкращий вік, щоб зайнятися спортом.

"Це рух, розумієте, фітнес - це життя, це, розумієте надання такого натхнення якогось. І хай нам говорять там, ну буває таке говорять, ви там в такому віці, а нам приносить це задоволення, ми всі, - ви бачите, і в нас поповнюється і поповнюється", - говорить Лідія Беліченко, учасниця фітнес-гуртка.

Тут не скаржаться на самопочуття. Натомість вихваляються досягненнями. Аллі Миколаївні шістдесят п'ять. І вона запевняє: завдяки заняттям з фітнесу - відступають хвороби.

"У мене артроз 3-4 ступінь, ніхто цьому не повірить, але я йду і я ці рухи роблю з таким ну як кажуть, щоб далі жити, далі рухатися. От цього я дуже задоволена і щоб вдома ніхто не сидів, в кого там починає боліть, тріщать. А щоб розминали і все буде добре", - говорить Алла Кириченко, учасниця фітнес-гуртка.

Гурток з фітнесу для жінок поважного віку в Бобринці створили два роки тому на базі міського центру дозвілля. Заняття - безкоштовні двічі на тиждень.

"Коли ми розпочали заняття наші у нас було 6-7, 5, а потім бачимо наша кількість зростає, зростає і зростає, у нас інвентарю всього 10 - це гантелі, м'ячі, скандинавські палиці, але, на сьогоднішній день, бачите у нас більше 24 осіб люди прагнуть до здорового способу життя", - говорить Людмила Кривошея, тренер фітнес-гуртка.

Аби заняття були щоразу цікавішими, тренерка Людмила доповнює їх новими елементами, зокрема вправами з йоги та танцями.

І обов'язково - підбадьорює! На завершення кожного фітнес-заняття - спільне чаювання.