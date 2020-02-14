Зеленський та Путін обговорили звільнення українців з полону [ Редактировать ]
Володимир Зеленський та Володимир Путін провели сьогодні телефонну розмову. Інформація про це з'явилась удень на сайті президента України.
Повідомлення коротке. Обговорили виконання домовленостей, що були досягнені на саміті у Нормандському форматі ще у грудні.
Особливий акцент на питанні звільнення наших громадян з полону в Росії та на окупованих територіях. До речі, про це Зеленський говорив і в інтерв'ю "Інтерфаксу".
Анонсував кілька обмінів, що заплановані найближчим часом. Також президенти України та Росії домовились активізувати роботу Контактної групи у Мінську.
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