Володимир Зеленський та Володимир Путін провели сьогодні телефонну розмову. Інформація про це з'явилась удень на сайті президента України.

Повідомлення коротке. Обговорили виконання домовленостей, що були досягнені на саміті у Нормандському форматі ще у грудні.

Особливий акцент на питанні звільнення наших громадян з полону в Росії та на окупованих територіях. До речі, про це Зеленський говорив і в інтерв'ю "Інтерфаксу".

Анонсував кілька обмінів, що заплановані найближчим часом. Також президенти України та Росії домовились активізувати роботу Контактної групи у Мінську.