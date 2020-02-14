Кому романтика, а кому збагачення. Сьогодні День Святого Валентина. Відзначати його в Україні почали відносно недавно, кілька десятків років тому. І найбільшими пропагандистами цього свята є торговці, продавці та маркетологи. І те, що 14 лютого їхнє свято, ні в кого сумнівів не викликає. Адже після нового року, валентинів день - другий за піком споживацької активності.

Хто ж найбільше заробляє на чужому коханні? Галина Якушко спробувала порахувати.

Золотий прояв щастя. Та яка ж вона - ціна романтики і креативу?

Побачення на даху - романтична мрія багатьох дівчат. Так от саме в День Закоханих це бажання виконують десятки разів по всьому Києву.

14 лютого. День Святого Валентина. Сьогодні закохані усього світу вітають одне одного - словами, освідченнями і, звісно, дарунками. А відтак це Святого Валентина сміливо можна вважати заступником не лише усіх пар, але й покровителем - продавців, маркетологів та торгівців. Бо після новорічних свят - 14 лютого - другий пік купівельного шаленства.

"Блогери продають свої відеопривітання, поети пишуть вірші на замовлення, художники малюють картини і дуже активно це все продається в соцмережах, а спритні продавці навіть будівельних матеріалів роблять наступні акції 14 відсотків знижка на цемент - тиждень до Валентина тиждень після Валентина. і зацініть креатив наш цемент міцніший, ніж любов", - говорить Людмила Калабуха, письменниця.

То скільки коштує здивувати кохану чи коханого на День закоханих?

Без дзвону келихів, романтичних тістечок та гелевих кульок. Катерина та Дмитро день Святого Валентина - не святкують. Натомість ідуть у паб. І на знак протесту - замовляють брутальні пиво та закуски. А все тому, що колись стали жертвою гастрономічної романтики:

"М решили отметить день валентина в романтическом ресторане вот это вот все и столкнулись с тем, что они все выбронированные за неделю за две. То есть стандартная история да таки в нас получилось попасть в ресторан и было очень много людей официанты не успевали и романтика вся как бы покатилася в общем не очень", - говорить Катерина Доброгорська, жителька Києва.

Та рестораторам і продавцям на радість - не всі готові відмовитися від стереотипної атрибутики валентинового дня.

"Так от вазу з квітами тут виставляємо також часто люди полюбляють замовляють шампанське різних видів в нас є декілька найменувань. Також зазвичай прикрашаємо свічками".

Висотка у київському "спальнику". За купідона тут Андрій. Він замовляє арфістів та симфоністів, розкидує пелюстки троянд на столі та надуває кульки гелієм. Усе закоханим на радість. А собі на заробіток.

"Збільшували ціну на вечірній час тобто от з 6 години до 11 ціна ну вища в інший час", - говорить Андрій Щур, організатор святкових заходів.

Вигляд на Дніпро, на Батьківщину-Мати, Києво-Печерську лавру. З опівдня і аж до двох ночі в цій альтанці буде марафон побачень. Ціна - від двох тисяч гривень. Тут навіть будуть освідчуватися. За шість тисяч.

Каже охочих так багато, що довелося зменшити Тривалість побачення. Турбуватися ні за що не потрібно. За вашим бажанням, організує не лише побачення, а й підбере квіти.

На 14 лютого майже кожен ще замовляє букет квітів в цьому особливість - яка ціна цього букету квітів? - Буде букет за… 51 троянда за 2, 5 тисячі гривень", - говорить Андрій, організатор святкових заходів.

Для флористів 14 лютого - як перше вересня. День збагачення на чужих почуттях. Ось один із багатьох підземних переходів столиці, де торгують квітами. Букети тут купують щохвилини. Чоловіки грошей не шкодують. До наступного атракціону щедрості - 8 березня.

"Сподобається то і беру, а то разве в такий день треба думати о том скільки він коштує - в цей день не економите? - Ні".

Квіти продають на будь-який гаманець. Флористичні композиції за кілька тисяч гривень, і простенькі букети - за кілька сотень.

"Ну приблизно дві тисячі 51 роза. - Добре, а який бюджетніший варіант? - Хризантема. Оце самі такі, знаєте, алкоголіки покупають. Гілочка 50 гривень. Одну гілочку купують", - говорить Наталя, продавчиня квітів.

Продавці зізнаються, квіти нині справді подорожчали. Ледь не вдвічі. Ресторани теж готуються до візиту закоханих марнотратників. Заманюють їх - рекламою.

"Фотографують якусь гарну атмосферу в них і це все оформляється графічним дизайнером, копірайтер пише текст, про те що це буде "спешл фор ю" якась гарна атмосфера живий бенд романтична атмосфера і як правило вони все це толкають, типу столик на двох", - пояснює Оксана Ткачук, маркетолог.

На рекламу до Дня Валентина не шкодують ані грошей, ані креативу - всі торгівці. І кожен пропонує ще й знижку. У топ-продажів, після квітів - традиційні парфуми, ювелірка і солодощі.

А от найбільш відчайдушні та закохані 14 лютого не те що з грішми, з власною свободою готові попрощатися!

Центральний РАГС міста Києва. В народі "Бермудський трикутник". Йдемо подивимось чи є тут аншлаг

Зранку тут аншлаг є. Щоправда, не з молодят, а з журналістів. Працівники кажуть - ажіотаж почнеться з ближче до обіду. А розписуватимуть пари з 10 ранку і аж до опівночі. За вісімсот гривень - можна замовити урочисту церемонію.

Сьогодні тут розписуються аж тридцять пар. Віолетта прилетіла аж із Сербії. Без білої сукні, зате в елегантному костюмі, дівчина одружується з українським хлопцем. Каже, вперше день Валентина святкує в Україні. І вперше - весіллям. Тож - початок їй подобається.

"Це дуже прекрасний і особливий день. День Валентина ми зазвичай святкували, як пара щороку і тому ми вирішили, що ця дата стане особливою у нашому житті і ми щороку її відзначатимемо", - говорить Віолетта наречена.

На даху за кілька тисяч гривень чи безкоштовно - дома. Із золотими чи просто словесними подарунками? Який він, Валентинів день, споживацький чи романтичний - кожен вирішує сам. Зрештою, як і сам складає ціну своєму коханню.