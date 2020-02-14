Официальный сайт УЕФА сообщает, что Судебная палата органа финансового контроля уведомила Манчестер Сити в том, что клуб понесет наказание за нарушение финансового фэйр-плей.

По решению Судебной палаты, "горожане" не смогут принять участие в розыгрышах Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 и сезоне-2021/22, а также клуб обязуется выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

Отмечается, что "Сити" допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая свои спонсорские доходы на своих счетах и ​​в информации о безубыточности, что повлекло за собой подобное наказание.

Раньше сообщалось о том, что украинец завоевал победу на европейском турнире