"Манчестер Сити" исключили из Лиги чемпионов на два сезона [ Редактировать ]
Официальный сайт УЕФА сообщает, что Судебная палата органа финансового контроля уведомила Манчестер Сити в том, что клуб понесет наказание за нарушение финансового фэйр-плей.
По решению Судебной палаты, "горожане" не смогут принять участие в розыгрышах Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 и сезоне-2021/22, а также клуб обязуется выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.
Отмечается, что "Сити" допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая свои спонсорские доходы на своих счетах и в информации о безубыточности, что повлекло за собой подобное наказание.
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