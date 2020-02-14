Київський волонтер привіз мобільні стоматологічні кабінети для обстеження бійців ООС [ Редактировать ]
Хоча за роки війни, що минули, держава навчилася піклуватися про своїх захисників, все ж деякі потреби поки що можуть задовольняти тільки волонтери. Про один з таких прикладів - дивіться далі.
Це Салім Караме - ліванець, власник мережі стоматологічних клінік у Києві. Кілька разів на рік він полишає столицю - і їде на фронт. Аби надати допомогу бійцям.
"Я обязан Украине многим. Украина заслуживает, чтобы мы ее поддержали. Приезжаю каждый год три-четире раза. Перед Новым годом, на Пасху и каждый раз перед своим днем рождения", - говорить Салім Караме, волонтер.
Заради бійців на передовій Салім Караме колись облаштував пересувний стоматологічний кабінет. У ньому - надсучасне обладнання. Є навіть портативні рентген-апарати.
"У хлопців ускладнений, неускладнений карієс, який потребує лікування і вони не мають можливості звернутися до стаціонарних державних чи військових госпіталів у великих центрах. - Не бояться? - Нєєє! Вони нічого не бояться, ті хто бояться, ті вдома сидять", - говорить Святослав Смирнов, лікар-стоматолог.
Попит на послуги стоматологів шалений. Цього разу по допомогу звернулися 300 бійців. Аби встигнути оглянути всіх, бригада медиків приймає вояків зранку до ночі - протягом кількох днів - одночасно в двох машинах.
"Від усіх, мабуть, треба йому подякувати за його справу, за те що він робить", - говорить Роман, військовослужбовець Збройних сил України.
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