Стрельба в спортзале: нападавшим оказался помощник депутата [ Редактировать ]
В пятницу, 14 февраля, в Киеве в тренажерном зале случилось происшествие. Известно, что помощник депутата Киевсовета устроил стрельбу и ранил помощника другого депутата, потому что тот мешал ему заниматься. Об этом сообщает
Установлено, что стрелял помощник депутата Киевсовета фракции "Свобода" Владимира Назаренко, руководитель киевской ячейки "Сокол" Георгий Бариленко.
Раненым является Александр Чорнопищук, помощник другого депутата Киевсовета Святослава Кутняка.
Ранее сообщалось, что под Донецком открыли стрельбу из автомобиля, а также в Киеве произошла жуткая перестрелка. Кроме того, в Афганистане произошла перестрелка.
по теме
Стрельба на Гидропарке: появились новые детали
В воскресенье, 26 января, в Киеве на территории Гидропарка произошла стрельба
В Киеве на Гидропарке открыли стрельбу
Известно, что трое злоумышленников открыли огонь по мужчине
Жуткое столкновение: Volkswagen протаранил авто и едва не рухнул в озеро
В пятницу, 14 февраля, на улице Березняковская произошла авария
Audi "влетел" в маршрутку, среди пострадавших - беременная
В четверг, 13 февраля, в Киеве на Подоле на улице Кирилловской произошло ДТП
В Киеве женщина зарезала сожителя
В Голосеевском районе Киева на улице Замывной случилось происшествие