В пятницу, 14 февраля, в Киеве в тренажерном зале случилось происшествие. Известно, что помощник депутата Киевсовета устроил стрельбу и ранил помощника другого депутата, потому что тот мешал ему заниматься. Об этом сообщает

Установлено, что стрелял помощник депутата Киевсовета фракции "Свобода" Владимира Назаренко, руководитель киевской ячейки "Сокол" Георгий Бариленко.

Раненым является Александр Чорнопищук, помощник другого депутата Киевсовета Святослава Кутняка.

Ранее сообщалось, что под Донецком открыли стрельбу из автомобиля, а также в Киеве произошла жуткая перестрелка. Кроме того, в Афганистане произошла перестрелка.