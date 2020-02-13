В четверг, 13 января, стало известно, что США ввели санкции против трех организаций из России по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом говорится в Федеральном реестре США.

Известно, что под них попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие". Указанные организации обвиняются в нарушении американского законодательства о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что наличие гиперзвукового оружия у Российской Федерации сделало бессмысленными расходы других стран на военное сдерживание России.

До этого Минфин США расширил санкции против России. В частности, под санкции попали организаторы незаконных выборов в оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что в США официально стартовала президентская гонка.