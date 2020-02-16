Українські фермери просять підтримки. І селяни, і великі виробники кажуть - вирощувати тварин і продавати продукцію зараз нелегко. Чому? І яка саме допомога їм потрібна - дізнавалися наші кореспонденти.

Любов Федорівна продає молоко й сир на місцевому ринку в Краснограді. Вони з чоловіком мають три корови. Жінка каже, праця нелегка, а годувати худобу нині - дуже дорого.

"Закупили ж з самого літа тисяч 9 чи 10 на одне тільки сіно потратили. І купляємо висівки купляємо, жом купляємо, макуху купляємо. Ну а шо робить", - говорить Любов Тополя продавчиня.

Покупців же на ринку не так вже й багато.

"У людей дуже багато дєнєг немає. Купили би. Всі так, півкілограма, бо грошей нема", - говорить Оксана Годинко, продавчиня.

А щоб виростити м'ясо на продаж, кажуть господині, треба спершу купити за півтори тисячі порося, а потім рік його годувати.

" Ну і буряки, і зерно, пшениця, ну в об щем. Воно як смєсь іде - воно і пшениця, і кукурудза, і ячмінь. Все вмісті. Це надо, шоб були поля, а єслі пая немає, то це тільки покупать. Ну і виросте, потрать на нього тону пшениці чи кукурузки чи чого і те на те воно й виходе", - говорить Лілія Олейнік, продавчиня.

А на цьому сільгосппідприємстві - корів вирощують у промислових масштабах. Для рогатих молочної голштинської породи тут навіть пологове відділення облаштували.

"Це всі тваринки, які готуються до отелення. За ними ми дуже дбайливо ставимося і доглядаємо, 13 26 т.щ. це ті тварини, які в майбутньому принесуть нам молоко".

Система догляду - на сто відсотків автоматизована.

"За тваринами наглядаємо дуже просто. Ми їм надаємо спокій і вільний доступ до корму, до води. Все інше - це автоматизована робота. Автоматично вбирається гній у тварин, автоматично наповнюються поїлки, тут уже механізовано завозимо корм", - говорить Костянтин Джуман, директор тваринництва агрофірми "Піщанська".

Тож кожна корова тут на добу дає по 36 літрів молока, яке йде на виробництво дитячого харчування. За рік зоотехніки планують наростити дійне стадо до двох тисяч голів. Тваринники для виживання й розвитку господарств дотацій у держави не просять. Кажуть, їм би допомогло - повернення пільгового режиму ПДВ.

"Именно сельское хозяйство нужно поддерживать, заботиться о своей земле, о качестве земли, заботиться о своем фермере и поддерживать фермера. Предоставлять государственные гарантии и поддержку государства для того, чтобы каждый фермер понимал, что он нужен стране, что ему нужно развиваться, что он может и хочет создавать рабочие места. Самое главное - это уравновесить государства, хозяина или агрария и людей. И тогда этот социальный треугольник будет работать. Заработные платы, налоги и рабочие места. Вот она, база экономического роста", - говорить Юлія Світлична, депутат Харківської облради.

А розвиток тваринництва для таких сільськогосподарських районів, як Красноградський - це передусім робота для людей. А значить - розвиток для села.