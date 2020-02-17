У Європі в розпалі карнавальний сезон. Яскраві гуляння захопили Ніццу та Венецію. Що в тренді цього фестивального сезону? Розповість Ольга Жидецька.

Хмари конфетті, різнокольорове світло, гігантські гротескні фігури та безліч учасників у фантастичних костюмах. У Ніцці вибухнув щорічний карнавал.

"Ми приїжджаємо щороку. Це так гарно, дуже-дуже гарно", - говорить Жозефіна, туристка з Італії.

Традиції влаштовувати костюмовані гуляння на французькій Рив'єрі вже понад 150 років. Карнавал у Ніцці знаменитий своїми велетенськими фігурами. Зазвичай це карикатурні зображення відомих діячів. Цьогоріч уся слава дісталася знаменитим кутюр'є - тема шоу "Король моди". Над натовпом пропливають паперові скульптури Жана-Поля Готьє, Соні Рікель, Карла Лагерфельда. З-під незмінних окулярів суворо поглядає шеф-редакторка американського "Вог" Анна Вінтур. А президента Емануеля Макрона організатори перевдягли у костюм блазня.

"Усі фігури та реквізит так добре зроблені, виглядає справді дуже класно", - говорить Девід, учасник карнавалу.

Вирує карнавал і у Венеції. Тут традиції святкування значно вишуканіші. Здається, цими днями усі мешканці перевдягаються у пишні шати епохи Відродження, і місто поринає в атмосферу пізнього середньовіччя.

Кульмінація дійства - "політ ангела" над площею Святого Марка. Традиція сягає корінням у 16 століття, коли акробат пройшов по натягнутій линві і зіскочив на балкон венеційського дожа. Відтоді цей звичай видозмінився і стати "янголом карнавалу" можуть навіть звичайні люди.

"Це щось неймовірне. Я відчула вітер, море і вогонь всередині. Це були три найщасливіші хвилини мого життя, бо я мріяла про таке змалечку", - говорить Лінда Пані, "Ангел Карнавалу".

Венеційці дуже ревно ставляться до карнавальних традицій. Їх плекають і шанобливо передають із покоління в покоління. Саме тому глядачів вражають історична достовірність та дбайливо підібрані деталі костюмів і музичний супровід.

"Я виконую історичні танці періоду 1730. Це була звична річ у Венеційських палацах під час карнавалів. Тоді дискотек не було. І люди цілу ніч танцювали під музику струнних квартетів", - говорить Маріо Г'юга, учасник карнавалу.

"Я беру участь в історичних парадах уже 20 років і я не пропустила жодного карнавалу у рідній Венеції. Для мене це данина любові до цього міста", - говорить Еліза Андеролі, учасниця карнавалу.

Карнавалитимуть у Франції, Італії, Іспанії та Німеччині до 29 лютого - початку Великого передвеликоднього посту. За цей час найбільші європейські святкування відвідають сотні тисяч гостей.