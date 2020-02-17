В Украине появится Государственное агентство спорта: кто его возглавит [ Редактировать ]
Сергей Левчук, который является президентом Украинской федерации каратэ, возглавил Государственное агентство спорта. Ведомство вскоре начнет свою работу. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.
Всего в конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов.
Главным приоритетом новообразованного агентства будет реализация политики Минмолодежспорта.
Среди них:
- качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио;
- реформа спорта;
- подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, которые пройдут в этом году в городе Киеве;
- обеспечение качественной и прозрачной работы "Укрспортобеспечения" и системы закупки спортивного инвентаря;
- строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;
- строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа";
- создание и функционирование системы соревнований школьных и студенческих лиг;
- реализация проекта "деньги ходят за ребенком" в ДЮСШ с пилотом в Мариуполе;
- диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов.
Ранее мы писали о том, что Марина Порошенко отказалась возглавить Украинский культурный фонд.
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