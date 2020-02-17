Сергей Левчук, который является президентом Украинской федерации каратэ, возглавил Государственное агентство спорта. Ведомство вскоре начнет свою работу. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.

Всего в конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Главным приоритетом новообразованного агентства будет реализация политики Минмолодежспорта. Среди них: качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио;

реформа спорта;

подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, которые пройдут в этом году в городе Киеве;

обеспечение качественной и прозрачной работы "Укрспортобеспечения" и системы закупки спортивного инвентаря;

строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;

строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа";

создание и функционирование системы соревнований школьных и студенческих лиг;

реализация проекта "деньги ходят за ребенком" в ДЮСШ с пилотом в Мариуполе;

диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов. Ранее мы писали о том, что Марина Порошенко отказалась возглавить Украинский культурный фонд.