Марина Порошенко отказалась возглавить Украинский культурный фонд [ Редактировать ]
Супруга экс-президента Марина Порошенко покидает пост председателя Украинского культурного фонда. Об этом она сообщила в видеообращении на сайте партии Европейская солидарность.
Она сообщает, что хочет предотвратить давление со стороны действующей власти.
"Претензия ко мне одна – моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь им. Она вошла в историю Украины, и никто – ни нынешний президент, ни министр культуры, – вычеркнуть ее не сможет. Поэтому фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост – тоже не буду. Я имею честь!" - сказала Марина Порошенко.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский едет с визитом в Азербайджан.
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