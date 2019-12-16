Супруга экс-президента Марина Порошенко покидает пост председателя Украинского культурного фонда. Об этом она сообщила в видеообращении на сайте партии Европейская солидарность.



Она сообщает, что хочет предотвратить давление со стороны действующей власти.

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"Претензия ко мне одна – моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь им. Она вошла в историю Украины, и никто – ни нынешний президент, ни министр культуры, – вычеркнуть ее не сможет. Поэтому фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост – тоже не буду. Я имею честь!" - сказала Марина Порошенко.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский едет с визитом в Азербайджан.