В конце января 2020 года президент Зеленский провел совещание по вопросам тарифов на теплоснабжение и энергоэффективности. Выступая на этом совещании, премьер Гончарук заявил, что "правительство со своей стороны сделало все возможное для выполнения поручения главы государства, чтобы украинцы этой зимой платили за тепло меньше". По его словам, "за декабрь потребителям было начислено к уплате на 5-35% меньше – в зависимости от города и региона".

Однако уже середина февраля, а обещанного снижения тарифов как не было, так и нет. Обратимся к данным Госстата Украины. За декабрь 2019 года тарифы ЖКХ действительно были снижены, но всего на 2,3%, а не на обещанные Гончаруком 5-35%.

Может быть, тарифы наконец-то были снижены в январе? Наоборот, как показывает Госстат, в январе 2020-го тарифы в Украине выросли на 1,7%. При этом тарифы на природный газ для населения, по данным Госстата, подняли на 10,7%!

Соответственно, президент в очередной раз пребывает в уверенности, что тарифы на услуги ЖКХ в Украине снижены чуть ли не на треть, а на самом деле они растут…

Таким образом, премьером Гончаруком и руководством "Нафтогаза" осуществляется политика последовательного дезинформирования президента страны и всего украинского общества.

Впрочем, гораздо важнее то, что украинцам на фоне демагогических заявлений правительства продолжают наращивать непомерную тарифную нагрузку.

Кабмин и руководство профильных госкомпаний неспособны обеспечить прирост добычи газа в Украине. Более того, управляемая "Нафтогазом" госкомпания "Укргаздобыча" (71% добычи газа в стране) снизила добычу газа в 2019 году еще на 4%.

Последствия собственного неумения управлять газовой отраслью Кабмин перекладывает на простых украинцев в виде непомерно завышенных тарифов.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"