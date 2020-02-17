Народный депутат Анна Скороход, которая была исключена из фракции "Слуга народа", впервые стала мамой.

У 30-летней Скороход родился мальчик. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат VII и VIII созывов, правозащитник Леонид Емец.



"Анна Скороход родила мальчика! Дети это всегда позитив! Хочу пожелать им здоровья и жить в нормальной стране. И чтобы эта страна была Украина", - написал Емец.

Ранее мы писали о том, что Анна Скороход заявила о взятках депутатам.

Кроме того, podrobnosti.ua сообщали, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке, а также замминистра и его помощника задержали на получении взятки более миллиона долларов.