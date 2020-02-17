Депутат Анна Скороход впервые стала мамой [ Редактировать ]
Народный депутат Анна Скороход, которая была исключена из фракции "Слуга народа", впервые стала мамой.
У 30-летней Скороход родился мальчик. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат VII и VIII созывов, правозащитник Леонид Емец.
"Анна Скороход родила мальчика! Дети это всегда позитив! Хочу пожелать им здоровья и жить в нормальной стране. И чтобы эта страна была Украина", - написал Емец.
Ранее мы писали о том, что Анна Скороход заявила о взятках депутатам.
Кроме того, podrobnosti.ua сообщали, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке, а также замминистра и его помощника задержали на получении взятки более миллиона долларов.
по теме
Новый коронавируса: в ВОЗ рассказали об опасности
Всемирная организация здравоохранения сделала важное заявление касательно коронавируса Covid19
Адель шокировала поклонников худобой (фото)
Так, в сети появилось фото артистки с афтерпати "Оскара-2020"
В Харькове подростки зверски избили сверстника (видео)
Соответствующее видео быстро распространилось в социальных сетях
В Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Сообщается, что в радиусе 3 километров будут уничтожены более 100 тысяч птиц
Чем полезен базилик
Базилик считается одной из самых популярных и полезных для здоровья трав