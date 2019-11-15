Депутат Украины Анна Скороход подтвердила зарплаты в конвертах для депутатов от "Слуги народа". Об этом она заявила во время брифинга с журналистами.

"Какие взятки? Мне сейчас рассказали, что я предлагала по 3 тысячи долларов. Здесь зарплаты по 5 тысяч в конвертах, а вы говорите три тысячи долларов за решение в комитете", - сказала Скороход.

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На вопрос кто и кому дает зарплаты в конвертах народный депутат не ответила.

Раньше сообщалось о том, что "Слуга народа" исключила двух депутатов. А также Арахамия обещает сложить депутатский мандат.