Авиакатастрофа в Иране: в "Борисполе" установили мемориал памяти жертв [ Редактировать ]
В понедельник, 17 февраля, на территории международного аэропорта "Борисполь" установили мемориал памяти жертв катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Тегеране (Иран). Эта смертельная трагедия случилась 40 дней назад. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Известно, что позже на этом месте откроют сквер и памятник.
На событии присутствовали родные погибших в авиакатастрофе украинцев. Также на заложении мемориала были министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и представители дипломатических миссий стран, граждане которых погибли в катастрофе, а также сотрудники МАУ и аэропорта "Борисполь".
"Я хочу склонить голову в скорби по всем погибшим этого рейса. Этого не должно было случиться никогда, этого не должно было произойти в мире, где существует право и закон. Мы активно работаем над тем, чтобы восстановить справедливость и привлечь виновных к ответственности. Мы будем требовать справедливой компенсации за эту трагедию", - заявил Пристайко.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
по теме
Авиакатастрофа МАУ: вдова рассказала о желаемой сумме компенсации
Вдова командира погибшего экипажа украинского самолета рассказала о желаемой сумме компенсаций за смерть супруга
Опубликовали секретный аудиофайл: Иран не передаст Украине доказательства по авиакатастрофе
Иран отказался передавать Украине доказательства по делу об авиакатастрофе самолета
"Великаны рулят": Никитюк рассказала о параметрах фигуры
Поделилась пикантными подробностями Леся в своем Instagram
Под Харьковом мужчина зверски избил мать
Известно, что 37-летний мужчина до смерти забил 61-летнюю мать палкой
В Харькове подростки зверски избили сверстника (видео)
Соответствующее видео быстро распространилось в социальных сетях