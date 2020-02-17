В понедельник, 17 февраля, на территории международного аэропорта "Борисполь" установили мемориал памяти жертв катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Тегеране (Иран). Эта смертельная трагедия случилась 40 дней назад. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Известно, что позже на этом месте откроют сквер и памятник.

На событии присутствовали родные погибших в авиакатастрофе украинцев. Также на заложении мемориала были министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и представители дипломатических миссий стран, граждане которых погибли в катастрофе, а также сотрудники МАУ и аэропорта "Борисполь".

"Я хочу склонить голову в скорби по всем погибшим этого рейса. Этого не должно было случиться никогда, этого не должно было произойти в мире, где существует право и закон. Мы активно работаем над тем, чтобы восстановить справедливость и привлечь виновных к ответственности. Мы будем требовать справедливой компенсации за эту трагедию", - заявил Пристайко.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.