Авиакатастрофа с МАУ: в МИД рассказали о новых договоренностях [ Редактировать ]
В понедельник, 17 февраля, во время брифинга министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о том, что Украина будет вести переговоры с властями Ирана о выплате компенсации от имени пяти стран, чьи граждане погибли из-за сбития самолета. Об этом пишет "РБК-Украина".
"Сейчас мы пришли к такому - Украина будет вести переговоры от имени всех пяти стран и то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая Иран. Эта сумма, которая говорилась, она была стандартная и не имеет отношения к тому, о чем мы сейчас говорим", - сказал Пристайко.
Он отметил, что выплат будет несколько. В частности, планируются выплаты со стороны страховой компании и иранского правительства.
Также Пристайко надеется, что расследование авиакатастрофы в Иране не дойдет до такой стадии, когда придется применять механизм международного трибунала, как в деле о катастрофе MH17.
По его словам, украинская сторона на сегодня удовлетворена уровнем взаимодействия с Ираном в расследовании катастрофы Boeing возле Тегерана.
Тем временем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил журналистам, что расшифровка "черных ящиков" самолета МАУ может при определенных условиях состоятся в Украине.
"Единственное, что мы не можем сейчас сказать, когда это произойдет, потому что должны быть прописаны все специалисты, кто этим будет заниматься", - отметил он.
Вместе с тем, по его словам, "черные ящики" повреждены и расшифровывать их нужно быстрее.
Данилов подчеркнул, что у Украины есть для этого все технические и научные возможности.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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