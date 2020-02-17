Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно поразила пикантным фото, поразила поклонников рассказом о параметрах своей фигуры. Поделилась пикантными подробностями Леся в своем Instagram.

"Каждый день, минимум 1 или даже 2 раза, на протяжении все моей жизни (21 год) мне говорят одну и ту же фразу!!

- Ого! Вы такая высокая. Серьезно?! Это первое, что приходит в голову каждому встречному! Плохо? Нет, это не плохо... просто я слышу это каждый Божий день! Давайте раз и навсегда я еще раз напомню всему миру свои параметры. Когда вы меня встретите, будете в курсе!

Рост 180 см(плюс каблук 7-10 см), длина ноги от бедра 110 см, размер ноги (40,41), объем груди 90, талия 68, бедра 100! И самое главное... мезинец 4 сантиметра", - написала Никитюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак разозлила фанатов, а также певица оголила грудь в новом клипе. Также мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини.

Ранее Леся Никитюк случайно "засветила" грудь. А также показала чешское застолье. Звезда шокировала фото застолья с мамой.