В Україні триває масштабна приватизація. Після передачі в концесію портів "Херсон" та "Ольвія", у фонді держмайна планують пустити з молотка ще три порти.

Зокрема торговельний "Уст-Дунайськ", порт в Скадовську та Білгород-Дністровський морський порт.

Якщо по останньому рішення прийняли нещодавно, то продати гавані біля Білогород-Дністровського та Вилково вирішили ще у грудні. У фонді держмайна запевняють - об'єкти збиткові, не вистачає коштів навіть на виплату зарплат.