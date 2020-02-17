Україна пустить з молотка три порти [ Редактировать ]
В Україні триває масштабна приватизація. Після передачі в концесію портів "Херсон" та "Ольвія", у фонді держмайна планують пустити з молотка ще три порти.
Зокрема торговельний "Уст-Дунайськ", порт в Скадовську та Білгород-Дністровський морський порт.
Якщо по останньому рішення прийняли нещодавно, то продати гавані біля Білогород-Дністровського та Вилково вирішили ще у грудні. У фонді держмайна запевняють - об'єкти збиткові, не вистачає коштів навіть на виплату зарплат.
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