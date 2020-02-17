Де утримуватимуть українців, яких евакуюють із китайського Уханя, Міністерство охорони здоров'я тримає у таємниці. За словами заступника міністра, повернуться на батьківщину 49 співгромадян, а також 25 іноземців.

Літак прибуде в четвер. На борту будуть усі, хто виявив бажання залишити Китай. І тільки здорові люди. Їх супроводжуватимуть медики. Одразу по прибуттю на них чекає два тижні карантину.

Якщо упродовж цього періоду в когось проявлять симптоми коронавірусу, його помістять у спеціальний бокс у лікарні. І якщо хворобу підтвердять - ізоляцію для інших, хто прибув - продовжать.

"Евакуюються здорові люди, на борт людей з симптомами ГРВІ не буде допущено. Буде задіяний тільки один заклад, в якому будуть розміщені всі евакуйовані громадяни, а також члени екіпажу і люди, які супроводжують членів екіпажу, в тому числі і медичні працівники", - говорить Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України.