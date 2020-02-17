У Дніпрі зловмисники на "Ауді" збили трьох пішоходів, тікаючи від поліції. Один чоловік помер на місці, ще одного постраждалого і дитину в тяжкому стані - забрала швидка. Подробиці моторошної ДТП розкаже Олена Мендалюк.

Близько сьомої вечора на проспекті Слобожанському легковик на високій швидкості збиває трьох людей на переході. Удар такої сили, що постраждалих відкидає на кілька метрів.

"Они переходили дорогу, на зеленый свет, как положено, Папа еще посмотрел вправо. Чуть-чуть постояли, потом начали идти, и все. Тот вылетает, он пытался вправо, шаг назад и все, сбили", - говорить Олег, очевидець ДТП.

30-річний Олександр Усачов - відомий дніпровський ведучий - загинув на місці. Його доньку та ще одного чоловіка забрала швидка. Обоє постраждалих - у тяжкому стані. Дівчинка - в реанімації обласної дитячої лікарні.

"Состояние травматического шока тяжелой степени, обусловленый болевым синдромом, обусловленый кровопотеряй и множественним характером травми. Сейчас, на данным момент явления шока купирован", - говорить Ольга Аржанцева, в.о. завідувача реанімаційного відділення Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.

У той час як медики рятували постраждалих, стало відомо: "Ауді", що збила пішоходів, викрали. На момент аварії в машині були озброєнні зловмисники та силою утримувані власники легковика. За інформацією поліції, керував автомобілем - раніше судимий чоловік. Нещодавно його знову оголосили в розшук за вимагання. Інший правопорушник - колишній працівник поліції.

"Двоє осіб, які вчора хазяїна машини разом з автомобілем та в процесі цього вимагав нього гроші. Після чого скоїли зазначене ДТП", - говорить Тарас Воліков, заступник начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Уже цієї ночі спецпризначенці Корд затримали й інших членів банди.

У квартирі, де відбувалося затримання, правоохоронці знайшли цілий арсенал. На рахунку зловмисників щонайменше три розбійні напади.

"Головою цієї ОЗГ була особа, яка в листопаді 2019 року звільнилась з місць позбавлення волі і фактично одразу розпочали свою діяльність. Слідчим шляхом доведено, причетність вказаних осіб до скоєння на території області ряду аналогічних резонансних злочинів у вигляді розбійних нападів та викрадення людей", - говорить Віктор Діденко, заступник начальника Управління стратегічних розслідувань ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Шістьох учасників злочинного угруповання затримали. Поліція відкрила кілька кримінальних проваджень - порушення правил безпеки дорожнього руху, незаконне позбавлення волі, незаконне поводження зі зброєю. Зловмисникам загрожує до 15 років за ґратами.