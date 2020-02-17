Народні обранці знову взялися до роботи. Від завтра парламентарії вкотре розглядатимуть багатостраждальний законопроєкт про ринок землі. Що ще внесли у порядок денний - розповість Лариса Зубенко.

Парламентарії вкотре повертаються до законопроєкту про вільний обіг земель і вкотре не можуть дійти спільного рішення. Лише в парламентській більшості закликають - ухвалити документ якнайшвидше.

"Ми хотіли б від фракції "Слуга народу" звернутися до колег по парламенту, до наших виборців з тим, щоби ми все-таки шукали можливості для того, щоб залишаючись в межах регламенту на 100 % ми продемонстрували, що ми робимо це лише виключно в межах регламенту, але якось рухатись можливо трошки інтенсивніше, тому що Верховна Рада це законодавчий орган і в нас дуже-дуже багато роботи", - говорить Олександр Корнієнко, народний депутат, фракція "Слуга народу".

Та в опозиційних фракціях поспішати й не думають, адже законопроєкт має понад три з половиною тисячі правок, із яких встигли розглянути лише двісті. При цьому кожна з політсил відмовляється знімати власні зауваження. Критики документа одностайні в одному: законопроєкт не має запобіжників для продажу земель іноземцям і вигідних умов для купівлі угідь українськими фермерами.

"На цьому тижні не буде в залі остаточного питання продажу української землі тому що слава богу завдяки діям розумних сил вам це поки не вдалося", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя".

"Представники "Опозиційної платформи - За життя" не будуть знімати свої поправки, поки не буде проголосовано - розгляд цього законопроекту виключно після проведення референдуму. Якщо така норма буде проголосована, ми готові продовжувати дискусію, як має цей закон виглядати в остаточній редакції, але після того, як буде виконано нашу головну умову - проведення референдуму щодо можливості введення ринку землі", - говорить Нестор Шуфрич, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя".

"Ми категорично проти базару, розбазарювання української землі, дерибану, який ви намагаєтеся влаштувати. Ніхто не знає, яким буде закон в кінцевому результаті, тому що всі поправки опозиції відхилені, всі. Нам в останню хвилину вкинуть якісь поправки, якими ви узаконите насправді пограбунок восьми мільйонів державної землі", - говорить Ірина Геращенко, народний депутат, фракція "Європейська солідарність".

"Жодна поправка не приймається. Нам кажуть, опозиція, відкличте ваші поправки. Ми їх не відкличемо. Це логічні поправки. Наші поправки про те, що спочатку референдум, тобто запитаємо українських громадян, виконуючи те, що обіцяв президент наші правки про те, що неможливо продавати цю землю під вплив іноземців через інститут банків з іноземною участю і юридичних осіб, хіба це не корупція?" - говорить Сергій Власенко, народний депутат, фракція "Батьківщина".

А от у середу в комітетах народні обранці мають розглянути звіт Кабміну. У п'ятницю ж перед парламентом замість години запитань до уряду звітуватиме прем'єр-міністр. Та в опозиції вважають лише виступу і запитань до Олексія Гончарука замало.

"Наша позиція - провести позачергове повноцінне засідання на 15 день після отримання звіту уряду, на 28 лютого, на жаль, не була підтримана і ми побачили скорочений, порізаний, обрізаний звіт на півгодини", - говорить Нестор Шуфрич, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя".

Разом із Олексієм Гончаруком під головним куполом звітуватиме і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Вона має представити програму уряду в разі епідемії коронавірусу в Україні.