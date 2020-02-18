На Донбасі зафіксували п'ять обстрілів [ Редактировать ]
На сході України за минулу добу російські окупанти п'ять разів обстрілювали українські позиції. Гатили із заборонених мінометів, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.
Під вогнем противника опинилися позиції ООС поблизу населених пунктів Гнутове, Павлопіль, Піски, Водяне та Березове. Серед наших захисників втрат немає.
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