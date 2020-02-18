В угорському зоопарку у місті Сегед поповнення. У звіринці вперше показали самицю карликового бегемота, яка народилася у січні.

Вона третє дитинча пари гіпопотамів, Тіги і Чіпо, і поки що не має власного імені. Вибрати його мають користувачі у соцмережах. Карликових бегемотів на початку ХХ століття завіз до Європи з Ліберії німецький дослідник Африки, мисливець і кінематографіст Ганс Шомбургк.

Нині цей вид - під загрозою зникнення. Чисельність популяції у дикій природі не перевищує дві з половиною тисячі.