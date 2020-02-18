Гнутове та Павлопіль опинились під обстрілом [ Редактировать ]
На сході України за минулу добу російські окупанти вісім разів обстрілювали українські позиції. Гатили із заборонених мінометів, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.
Під вогнем противника опинилися позиції ООС поблизу населених пунктів Гнутове, Павлопіль, Піски, Водяне та Березове. Серед наших захисників втрат немає.
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