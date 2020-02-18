Эвакуация украинцев из Уханя: появились подробности [ Редактировать ]
Во вторник, 18 февраля, народный депутат Михаил Радуцкий рассказал об эвакуации украинцев из Уханя в связи со вспышкой опасного коронавируса. Об этом он написал в своем Facebook.
В соцсетях и СМИ распространяются призывы не допускать в Украину наших граждан, которые сейчас находятся в Китае, чтобы не пропустить смертельный вирус в Украину. Однако, как отметил народный депутат, государство не может оставить в эпицентре эпидемии своих граждан.
"Было принято решение об эвакуации 50 украинцев и, по запросу международных партнеров - 36 иностранцев. Эвакуация состоится 20 февраля", - пояснил Радуцкий.
Кроме того, депутат рассказал о мерах безопасности, которые будут предприняты для недопущения коронавируса в Украину.
Ранее мы писали, что власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.
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