Во вторник, 18 февраля, народный депутат Михаил Радуцкий рассказал об эвакуации украинцев из Уханя в связи со вспышкой опасного коронавируса. Об этом он написал в своем Facebook.

В соцсетях и СМИ распространяются призывы не допускать в Украину наших граждан, которые сейчас находятся в Китае, чтобы не пропустить смертельный вирус в Украину. Однако, как отметил народный депутат, государство не может оставить в эпицентре эпидемии своих граждан.

"Было принято решение об эвакуации 50 украинцев и, по запросу международных партнеров - 36 иностранцев. Эвакуация состоится 20 февраля", - пояснил Радуцкий.

Кроме того, депутат рассказал о мерах безопасности, которые будут предприняты для недопущения коронавируса в Украину.

Ранее мы писали, что власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.