Дай "слугам народа" волю, они и воздух отдадут в частные руки - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя журналистам заявления представителей правительства о возможности передачи в концессию больниц и университетов.
"Им дай волю, они и воздух отдадут в частные руки. Стратегия нынешнего правительства в двух словах - "продать все". Все, что есть в собственности народа Украины. Они выполняют задачи Сороса, других финансовых спекулянтов. Но мы этого не допустим", - подчеркнул Юрий Бойко.
Он акцентировал, что оппозиционеры требуют отставки правительства, потому что еще немного такой "работы" и у нас не останется страны.
"Правительство не понимает, что делать с экономикой, они её просто валят. Промышленное производство ежемесячно падает на 5-6%. Они научились создавать яркие презентации, но в своей жизни собачьей будки не построили, прошу прощения за такое выражение", - отметил Юрий Бойко.
Напомним, фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" внесла проект Постановления №2770, которым лишает правительство иммунитета. Кроме того, оппозиционные депутаты зарегистрировали проект Постановления №2747 о запрете повышения зарплат народным депутатам и проект Закона №2820 об ограничении размера заработной платы в государственном секторе.
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