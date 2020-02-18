Велика Британія потерпає від наслідків шторму [ Редактировать ]
Велика Британія потерпає від наслідків шторму Денніс. Сотні будинків затопило, їхнім мешканцям довелося полишити домівки через небезпеку для життя. Троє людей загинули. Із подробицями - наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Одна за одною машини відносить течією. На озеро перетворилася площа у невеличкому уельському містечку. Саме Уельс найбільше постраждав від шторму Денніс. Також чималих збитків негода завдала частині Англії.
У будівлях по коліна води. Вулиці перетворилися на річки. Найсміливіші намагаються виїхати на автівках, щоби врятувати їх від великої води. Але єдиний можливий транспорт у цій місцевості - човни.
"Ми просимо місцевих мешканців усвідомити ризики від затоплення. Розуміємо, що їхнє життя сильно ускладнилося через зливи. Але наполягаємо, що не варто їздити підтопленими дорогами, не варто йти на такі ризики", - говорить Ендрю Пірс, заступник начальника відділу агентства з довкілля.
Люди виявилися відрізаними від світу. Залізниця затоплена, поїзди не ходять. Дороги заблоковані не лише через повені, але ще й через зсуви землі. А потужні пориви вітру призвели до скасування 170 рейсів в аеропортах. Лише погляньте як зносить з курсу літак, що намагається приземлитися у лондонському Гітроу. Місцями швидкість вітру сягала 146 км/год
Шторм "Денніс" налетів наче торнадо, розповідають місцеві мешканці. Вода у річках піднялася на рекордний рівень за останні 40 років. Одна жінка загинула - її забрав стрімкий потік. Ще двоє чоловіків потонули під час шторму у Північному морі. За дві доби випала місячна норма дощу.
Більшість рятувальників на ногах вже понад добу. У регіони найбільшого ризику відправили ще й армію. Роботи тут вистачає.
"Ми маємо тисячу працівників агентства з довкілля у полях, вони допомагають людям боротися із наслідками стихії, та, на жаль, займаються евакуацією людей де необхідно. Ми пристально стежимо за ситуацією, бо рівень води ще може піднятися у деяких зонах", - говорить Джордж Юстіс, міністр довкілля Великої Британії.
На човнах людей масово вивозять із затоплених домівок. Ситуація ускладнюється й тим, що лише минулих вихідних тут пронісся шторм К'яра.
"Ми лише в середу відкрилися. Три дні прибирали після останнього шторму. Мусіли викинути половину крісел через завдану шкоду. А тут знову шторм", - говорить Ребека Фозард, менеджер кінотетару.
У більшості постраждалих регіонів почали прибирати розруху, завдану негодою. Втім, загроза повеней все ще залишається у понад 200 містах та селах.
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