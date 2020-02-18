Компания Google заявила, что закрывает проект Google Station, который должен развивать бесплатный Wi-Fi, пишет TechCrunch.

Реализация проекта Google Station началась еще в 2015 году. Во время первого этапа компания создала точки бесплатного Wi-Fi на 400 железнодорожных станциях в Индии и других местах скопления людей. Летом 2018 года сервисом пользовались уже около 8000000 человек.

Google стало трудно найти устойчивую бизнес-модель для масштабирования программы, которая в последние годы расширила программу на Индонезию, Мексику, Таиланд, Нигерию, Филиппины, Бразилию и Вьетнам. Компания запустила программу в Южной Африке всего три месяца назад.

В течение многих лет Google искала способы монетизации программы Google Station. Например, компания начала показывать рекламу, когда пользователь вошел в систему, чтобы подключиться к своему интернет-сервиса.

Напомним, весной 2020 года в киевском метрополитене на некоторых станциях метро заработает 4G.

Также, как сообщалось ранее основатель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что его соцсеть будет бороться за свою свободу слова, даже если многие будут против.