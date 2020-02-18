С 1 апреля 2020 года в Украине стартует срочный призыв в армию. Так, на службу будут забирать парней возрастом 20-27 лет. Молодые люди 18-19 лет могут служить в армии по желанию и после того, как напишут письменное заявление. Об этом сообщает "Украина сейчас".

Призыв продлится до 30 июня и коснется 30 тысяч человек.

Те, у кого нет высшего образования, будут служить в течение 18 месяцев, а призывники со степенью специалиста или магистра - 12 месяцев.

Призывники, получившие повестку, обязаны прибыть на призывной участок в срок, указанный в повестке - в течение 10 дней.

За неявку - денежный штраф либо ограничение свободы до 3-х лет. Чаще всего условно.

Отметим, что призывников в зону Операции Объединенных сил отправлять не будут, там служат исключительно контрактники.

Раньше сообщалось о том, что в армию будут забирать прямо со школьной скамьи. А также в Украине хотят сократить срок призыва на срочную службу. Кроме того, в армии введут электронные военные билеты. Их тестирование начнется в течение года.