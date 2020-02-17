В Киеве мужчина убил тещу и спрятал труп в подвале [ Редактировать ]
В понедельник, 17 февраля, стало известно, что в Киеве отправили в СИЗО 46-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей 68-летней тещи. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Киева.
"Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Черновцами мужчина зарезал жену и покончил с собой. А также в Одессе полицейский сбил женщину с ребенком.
Podrobnosti.ua также писали о том, что под Киевом мужчина зверски зарезал друга.
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