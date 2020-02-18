Христина Соловий в перьях взбудоражила публику на Венском балу [ Редактировать ]
Певица Христина Соловий стала приглашенным гостем Украинского благотворительного бала в Вене, который состоялся в дворце Ферстель (Palais Ferstel), сообщает viva.ua.
Фото: Христина Соловий
Песню "Держи" называют одой всех влюбленных и именно она открыла торжественное событие. Под пение Христины Соловий в сопровождении венского оркестра дебютанты танцевали свой первый венский вальс.
"Для меня было чрезвычайной честью присоединиться своей песней к роскошной программе бала. Атмосфера дворца впечатляющая и хотелось запомнить каждое мгновение. Но больше всего восторга и радости на протяжении всего бала вызвало у меня мнение о том, каким счастливым был бы на этом празднике Иван Франко, который своим трудом всю жизнь пытался поднять украинскую культуру до европейского уровня. Казалось, даже, я чувствовала его присутствие ", - делится впечатлениями Кристина Соловий.
Для этого события Христина выбрала элегантное платье от дизайнера Дарьи Донец. Кстати, сама певица тоже закружилась в танце. Пару в венском вальсе ей составил Олег Скрипка, который тоже выступал на балу и с которым певица недавно выпустила совместную песню "Зима".
Фото: Соловий и Скрипка
В этом году Украинский бал в Вене посетили около 700 человек. Событие несет в себе, прежде всего, благотворительную цель - средства из каждого приобретенного билета и собранные во время благотворительной лотереи направляют на нужды детских домов в Украине.
Напомним, карнавальный сезон: Ниццу и Венецию охватили яркие гуляния.
А также, в Венеции на площади Сан-Марко состоялся полет ангела.
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