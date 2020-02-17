Політ янгола відбувся на площі Сан-Марко у Венеції. У місті на воді триває щорічний карнавал. Акробатичний танок у повітрі - невід'ємний ритуал фестивалю.

Цьогоріч його виконала італійка Лінда Пані. Різноманітні історичні танці, типові для венеційського карнавалу у 18 столітті, виконуватимуть на вулицях міста актори і танцюристи. Свято триватиме до початку березня, закінчиться в останній день перед великоднім постом.