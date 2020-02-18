Во вторник, 18 февраля, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что фигуранты дела об убийстве журналиста Павла Шеремета могли быть агентами СБУ. Об этом он сказал в интервью "Украинским новостям".

"Возможно, возможно они были агентурой СБУ", - сказал он.

При этом он не сообщил, какие задания агентура могла выполнять для СБУ.

Также Баканов заявил, что обнародованная юристом Андреем Портновым аудиозапись разговора сотрудника СБУ с одним из фигурантов дела не означает, что он причастен к делу Шеремета.

Он сообщил, что сотрудники Нацполиции могут пообщаться с сотрудником СБУ Андреем Омельченко, который фигурировал на аудиозаписи.

"Пожалуйста. Никто не запрещает", - отметил глава СБУ.

Баканов также опроверг информацию о том, что СБУ каким-то образом блокирует расследование дела об убийстве Шеремета, не давая полиции допросить интересующих следствие сотрудников СБУ. Он добавил, что СБУ готова помочь в этом направлении.

Раньше сообщалось о том, что 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.