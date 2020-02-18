Убийство Шеремета: фигуранты дела могли быть агентами СБУ [ Редактировать ]
Во вторник, 18 февраля, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что фигуранты дела об убийстве журналиста Павла Шеремета могли быть агентами СБУ. Об этом он сказал в интервью "Украинским новостям".
"Возможно, возможно они были агентурой СБУ", - сказал он.
При этом он не сообщил, какие задания агентура могла выполнять для СБУ.
Также Баканов заявил, что обнародованная юристом Андреем Портновым аудиозапись разговора сотрудника СБУ с одним из фигурантов дела не означает, что он причастен к делу Шеремета.
Он сообщил, что сотрудники Нацполиции могут пообщаться с сотрудником СБУ Андреем Омельченко, который фигурировал на аудиозаписи.
"Пожалуйста. Никто не запрещает", - отметил глава СБУ.
Баканов также опроверг информацию о том, что СБУ каким-то образом блокирует расследование дела об убийстве Шеремета, не давая полиции допросить интересующих следствие сотрудников СБУ. Он добавил, что СБУ готова помочь в этом направлении.
Раньше сообщалось о том, что 12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
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