Вибух природнього газу на Київщині. Масштабні навчання пройшли сьогодні неподалік столиці. Задіяли у вишколі всі відомства області. За якою легендою працювали рятувальники і чи вдалося впоратися з наслідками надзвичайної ситуації - бачив Олександр Васильченко.

Аварія на трубопроводі, масштабний витік газу та вибух у житловому будинку, - і евакуація постраждалих. Саме за такими двома легендами почалися навчання. У польовому штабі швидку і злагоджену роботу мали продемонструвати рятувальники, поліція, швидка, і служби "Київоблгазу".

"Ми бачили на найвищому рівні готовність до подолання надзвичайних ситуацій в разі їх виникнення. Звичайно, золоте правило, щоб їх не було, але ми повинні розуміти, що ми на обласному рівні, наші всі служби і "Київоблгаз" і ДСНС і відповідні органи місцевого самоврядування, вони готові щоб реагувати, подолати такі загрози", - наголосив Василь Володін, заступник голови Київської обласної державної адміністрації.

Долати загрози щоразу вдається легше, наголошують у ДСНС. Останніми роками рятувальники фіксують позитивну динаміку у розвитку співпраці між різними службами. Ідея саме цих навчань з'явилася ще рік тому. Готувалися до вишколу на високому рівні, У ДСНС придбали новітнє обладнання, розробили нові тактики ліквідації надзвичайних ситуацій.

"30 одиниць техніки від облгазів, від ДСНС 4 одиниці техніки, так само було продемонстровано підрозділ місцевої пожежної бригади - для того. щоб можна було порівняти візуально на якій техніці працювали у минулому столітті і яка техніка надходить у ДСНС", - зазначив Дмитро Підгурний, заступник начальника Головного управління ДСНС України в Київській області.

"Київоблгаз" зараз обслуговує майже мільйон побутових споживачів і понад 8 тисяч об'єктів соціальної сфери. Протяжність трубопроводу 46 тисяч кілометрів. В компанії зазначають, такі тренування, передусім,- профілактика надзвичайних ситуацій.

"Головна стратегія нашої компанії - це безпека, життя. Щодоби на Київщині заступає на чергування 45 екіпажів. Загалом, майже 180 людей працює над безпекою наших мешканців - що стосується газу. Тому, зрозумійте собі будь ласка, яка це кількість людей і який механізм має безперебійно працювати для того, щоб все це втримувати", - зазначив Дмитро Дронов, голова Правління ПАТ "Київоблгаз".

Наступні навчання заплановані на цей рік. В усіх службах обіцяють оптимізувати організаційні моменти та підвищити професійні навички.