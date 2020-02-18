Путин уволил с должности Суркова [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин своим указом уволил с должности своего помощника Владислава Суркова. Указ был подписан 18 февраля и опубликован на сайте Кремля.
"1. Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника Президента Российской Федерации. 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - написано в указе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Сурков занимался украинским вопросом, в частности урегулированием украино-российских отношений и ситуации на Донбассе.
Напомним, ранее Путин не подписал указ об отставке Суркова. Об этом рассказа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Раньше сообщалось о том, что правительство России уходит в отставку. А также Пристайко рассказал о доверии к России.
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