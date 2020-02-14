18 февраля украинцев будут эвакуировать из китайского города Ухань. Их сразу поместят в больницу на 14-дневную изоляцию. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире одного из телеканалов.

"С нашими гражданами в Ухане МИД коммуницирует, имеет чат, где общаются. Мининфраструктуры отвечает за доставку и самолет. Оперативный штаб в правительстве решает выделения средств, принятие алгоритма. Задержки нет. Имеет место планомерная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие в Украину и дать возможность всем чувствовать себя в безопасности. Принятые решения согласованы со всеми министерствами. Во вторник будет отправлен самолет и в среду граждане Украины будут на территории Украины", - сказала Скалецкая.

Также она отметила, что в Украину прибудут только те граждане, у которых нет симптомов коронавируса.

Сначала китайские власти проверят, здоровы ли они, а затем их выпустят. Украинская бригада врачей на борту также их проверит, а потом останется с ними в изоляции. Изоляция - минимум 14 дней.

По ее словам, в настоящее время анализируются четыре медицинские учреждения, из которых выберут одно для размещения украинцев.

Украинские граждане с борта в автобус и в это помещение. Если кто-то из них будет иметь симптомы, сразу будет доставлен в больницу.

Ранее стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.

Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.