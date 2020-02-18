Комфортне лікування: на Харківщині за підтримки Юлії Світличної розвивають медичну галузь [ Редактировать ]
Не всі медзаклади борються за виживання. Наша знімальна група побувала в районній лікарні на Харківщині. В яких умовах там надають допомогу пацієнтам - подивіться.
Ці жінки вже другий тиждень - з грипом в інфекційному відділенні Красноградської районної лікарні.
"В очень в тяжелой форме я была. Очень плохо, задыхалась. А сейчас я уже веселей", - говорить Любов Масоріна, пацієнтка Красноградської районної лікарні.
Кажуть, одужувати легше, коли в теплі, коли гарний догляд:
"Умови дуже хороші. Я таких умов не бачила. Я приїхала з Київщини. Я тут у гостях і захворіла. Не думала, що мене так зустрінуть гостинно. Уважні, медсестри, уважні. Зразу на другий день уже і покращало", - говорить Катерина Панченко, пацієнтка Красноградської районної лікарні.
Гаряча вода - у душових; стіни, з яких не сиплеться штукатурка; вікна, з яких не дме. Гідні умови для пацієнтів створили після капремонту відділення, який обійшовся у понад 14 мільйонів гривень. Тепер тут є навіть сучасна система вентиляції, щоб інфекції не ширилися палатами. Легше стало й медпрацівникам.
"Все и столики хорошие, все обрабатывается хорошо. Раньше было оно тут все ржавое, некрасивое. А сейчас все красиво, стерильно", - говорить Світлана Гладкова, медсестра Красноградської районної лікарні.
У новому харчоблоці тепер є можливість готувати страви на вибір. Так само за останні два роки полагодили корпуси пологового відділення і відділення невідкладної допомоги. Ще три роки тому на Харківщині поставили за мету відновити всі районні лікарні.
"Большое количество районных больниц, городских больниц, амбулаторий было отремонтировано в Харьковской области - это именно та сфера, которой пользуется каждый из нас практически каждый день. И, конечно, от качественных условий зависит многое - и для пациентов, и для врачей. Помимо качественных условий и ремонтов в больницах, должны быть и новое оборудование, которое должно закупаться и обновляться. В том числе, продолжена сфера поддержки медицины, а не закрытия больниц, как это планируется", - зазначила Юлія Світлична, депутат Харківської облради.
За планом реформування, невдовзі Красноградська лікарня прийматиме пацієнтів із чотирьох навколишніх районів.
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