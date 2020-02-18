Виступили з протестом і на Кіровоградщині. Акція з вимогою зберегти протитуберкульозний диспансер відбулася в Олександрії. Медперсонал і пацієнти побоюються, що його реструктуризація - це перший крок до закриття.

Олена Бринза знає більше подробиць.

В Олександрійському протитуберкульозному диспансері нині більше ніж пів сотні пацієнтів. Приміщення лікарні відремонтоване та забезпечене медобладнанням. Однак уже з квітня цей заклад перетворять на філію, скоротять ліжкомісця і персонал. Роботу втратить щонайменше третина працівників.

"Нам сообщили, что мы присоединяемся становимся звеном областного тубдиспансера - как отделение. Нас ждет сокращение - потому что финансирование везде одинаковое, в области там более-меньше, и за счет нас будет сокращение. Мы, конечно, надеемся, что мы останемся, потому что наши больные - очень специфичны", - занепокоєна Катерина Васильєва, заступниця головного лікаря Олександрійського протитуберкульозного диспансеру.

Медперсонал, пацієнти та активісти бояться, що після рішення про оптимізацію - Кіровоградський обласний тубдиспансер закриють.

"У нашій області раніше було 26 диспансерів в 90-ті роки, зараз залишилось два: наш і кіровоградський тубдиспансер. І зараз є проект рішення, - як ви сказали, про те, що ми станемо філіалом Кіровоградського диспансеру, але в мене є приклад сумний -, коли приєднали в Кіровоградську обласну тублікарню, Благовіщенський тубдиспансер і Новомиргородський - зараз ці заклади в занедбаному стані", - наголосила Алла Сотенко, головний лікар Олександрійського протитуберкульозного диспансеру.

"Я работаю уже много лет с диспансерами и понимаю, какой тут контингент находится. Большинство, 90% - люди социально-защищенное население в Кропивницкий ездить никто не будет, с таких людей, это гривен 200 надо чтоб доехать туда. Ездить 90% людей не будет, лечится тоже никто не будет, люди останутся без лечения, плюс будут заражать других людей", - зазначив Анатолій Тримбач, голова благодійної організації.

На обліку пацієнтської організації більше як тисяча людей. І вони бояться після реформи залишитися наодинці зі своєю бідою.

"Куди людям потім подітися, шо робити далі їм? Я 5 років стою в наркодиспансері на програмі, і шо мені далі робити? Вмирати, чи що робити? Якщо я стою в наркодиспансері, - як ви думаєте, - у мене є як мені працювати і як мені їхати кудись за якісь кошти, хто мені що буде давати", - обурений Ігор Буйноза, пацієнт Олександрійського протитуберкульозного диспансеру.

Разом із тубдиспансером під "оптимізацію" потрапляють ще чотири районні медзаклади: психіатричний, наркологічний, шкірно-венерологічний і навіть онкологічний диспансери. Рішення про це планують ухвалити депутати Кіровоградської обласної ради вже на початку березня.