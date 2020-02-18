Лицом аромата Chanel №5 станет Марион Котийяр [ Редактировать ]
Известная французская актриса Марион Котийяр станет главной героиней новой рекламной кампании аромата Chanel N°5 в этом году. Об этом сообщает News UA.
"Марион является близким другом модного Дома с самого начала своей карьеры: она часто появлялась на красных ковровых дорожках в нарядах Chanel, в том числе на премьере двух картин с ее участием — "Долгая помолвка" в 2004 и "Жизнь в розовом цвете" в 2008 году", - говорится в сообщении.
Представители бренда надеются, что актриса привнесет в образ культового аромата № 5 свою элегантность.
Марион Котийяр - французская актриса театра, телевидения и кино. В 2008 году была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за фильм "Жизнь в розовом цвете", в котором исполнила роль Эдит Пиаф.
За этот же фильм Котийяр также получила премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) " и премию Британской академии кино- и телеискусства BAFTA в номинации "Лучшая актриса".
Актриса является настоящим воплощением подлинной французской естественной красоты и уникальности.
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