Известная французская актриса Марион Котийяр станет главной героиней новой рекламной кампании аромата Chanel N°5 в этом году. Об этом сообщает News UA.

"Марион является близким другом модного Дома с самого начала своей карьеры: она часто появлялась на красных ковровых дорожках в нарядах Chanel, в том числе на премьере двух картин с ее участием — "Долгая помолвка" в 2004 и "Жизнь в розовом цвете" в 2008 году", - говорится в сообщении.

Представители бренда надеются, что актриса привнесет в образ культового аромата № 5 свою элегантность.

Марион Котийяр - французская актриса театра, телевидения и кино. В 2008 году была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за фильм "Жизнь в розовом цвете", в котором исполнила роль Эдит Пиаф.

За этот же фильм Котийяр также получила премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) " и премию Британской академии кино- и телеискусства BAFTA в номинации "Лучшая актриса".

Актриса является настоящим воплощением подлинной французской естественной красоты и уникальности.

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