В Одесі сталася стрілянина у перукарні [ Редактировать ]
Стрілянина у перукарні сталася напередодні увечері в Одесі.
За даними поліції, до салону краси увійшов невідомий чоловік з пістолетом, імовірно, травматичної дії. Кілька разів вистрелив у бік перукарки та одразу втік. Сорокап'ятирічна жінка зазнала поранень грудної клітини та попереку. Її шпиталізували, а правоохоронці тепер шукають зловмисника.
"Невідомий зайшов до перукарні, здійснив чотири постріли з невстановленої зброї в перукаря та втік з місця події. На теперішній час вживаються заходи щодо встановлення особи, яка здійснила вказаний злочин", - говорить В'ячеслав Барба, начальник Київського ВП ГУНП в Одеській області.
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