Стрілянина у перукарні сталася напередодні увечері в Одесі.

За даними поліції, до салону краси увійшов невідомий чоловік з пістолетом, імовірно, травматичної дії. Кілька разів вистрелив у бік перукарки та одразу втік. Сорокап'ятирічна жінка зазнала поранень грудної клітини та попереку. Її шпиталізували, а правоохоронці тепер шукають зловмисника.

"Невідомий зайшов до перукарні, здійснив чотири постріли з невстановленої зброї в перукаря та втік з місця події. На теперішній час вживаються заходи щодо встановлення особи, яка здійснила вказаний злочин", - говорить В'ячеслав Барба, начальник Київського ВП ГУНП в Одеській області.