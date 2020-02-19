На Донбасі не вщухають ворожі обстріли [ Редактировать ]
Ворожі обстріли на Донбасі не вщухають. Сьогодні окупанти атакували позиції армійців на півдні Донеччини. Випустили по Лебединському 15 мін, минулося без втрат. Загалом, за добу зафіксовано 22 обстріли з боку окупаційних військ, одного бійця поранено.
Напередодні на Луганщині російські найманці здійснили найбільшу з 2018 року атаку і намагалися перетнути лінію зіткнення. Били з артилерії, танків та мінометів. Під ворожий вогонь потрапили захисники Березового, Кримського, Новотошківського, Хутора Вільного та Золотого-4. Українське військо зазнало втрат - один військово-службовець загинув, шестеро поранені. Усі бійці отримали необхідну хірургічну допомогу і готуються до евакуації в один із військових клінічних центрів - повідомили у штабі.
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