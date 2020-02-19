Быть счастливой мамой можно, главное - относиться ко всему проще, обязательно находить время на себя и позволять себе делать то, что нравится, рассказала Екатерина Сильченко, передает «Сегодня.Lifestyle»

Катя Сильченко - украинский дизайнер и мама дочери Сати, поделилась секретами счастливого материнства.

Я четко знала, что не хочу ребенка раньше 27-28 лет, потому что понимала, что это рановато для меня. И, может быть, это еще была мамина установка: "Котенок, смотри, не спеши… Наберись опыта, мудрости! У умных родителей умные дети рождаются".

Появление Сати в мои 30 лет - это было очень осознанное и долгожданное желание.

Екатерина Сильченко с дочерью Сати

Я абсолютно уверена, что мама должна быть, как константа – неизменной. Она должна корнями прорастать в землю, а макушкой тянуться в космос. Ребенок должен чувствовать эту силу, потому что мамы-невротички, мамы-инфантилки, такие себе "девчушечки" не могут дать этой уверенности ребенку. Они начинают ходить к психологам, мамы лечат себя и потихоньку помогают выстроить здоровую психику ребенка. Поэтому то, что я слепила такой selfmade, то что я - руководитель, мой ребенок чувствует эту силу.

Я как-то сказала, что я - "горе-мать", потому что мне кажется, что я не доуделяю внимания, но это лишь "социальная шутка", отшучивание такое. На самом деле я всегда нахожу время, чтобы уделить время своему ребенку. Если я сегодня вечером была на мероприятии, то завтра вечером обязательно побуду с Сатишей, поиграю в ту игру, которую она хочет, и это будет очень качественное и очень честное времяпрепровождение с ней.

Екатерина с маленькой дочерью Сати

Если у женщины произошло "выгорание", нужно сменить просто-напросто картинку: ребенка отправить к бабушке, взять няню или сказать папе, что сегодня я оставляю ребенка с тобой, или позвать маму отца... И сказать, что мама едет на выходные в Карпаты, или погулять во Львове, или мама с подругами придумала себе йога-дни. Позвольте мне это, или мама сейчас сойдет с ума, маме это нужно! И не позволять никому играть на ваших чувствах, чувстве вины, обесценивании каком-то, нужно быть сильнее и выше всего! И потом, когда женщина в семье так ставит себя, ее в итоге больше уважают и ценят.

Я вспоминаю тот момент, когда муж подшучивал над тем, что я не умею готовить, прям немножко пытался меня упрекнуть в том, что я не супер-хозяйка, на что я сказала: "Я абсолютно в этом бесталанна, но зато я чувствую много талантов в другом". И когда я реализовалась и раскрылась в своем деле, он сказал: "Да в принципе, если честно, не так уж это и важно! Что мы с голоду бы пропали? Я вкусно готовлю, няни помогают... Поэтому это не настолько важный фактор, чтобы из-за этого ссориться".

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