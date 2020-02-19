78-летнего экс-президента Южной Кореи посадили на 17 лет [ Редактировать ]
Десятому президенту Южной Кореи Ли Мен Баку присудили 17 лет тюремного срока. Его обвинили во взяточничестве в особо крупных размерах. Приговор вынес Высший суд Сеула. Об этом сообщает местное агентство Yonhap.
"Обвинение доказало, что Ли являлся де-факто владельцем компании его брата (якобы по производству автозапчастей) DAS и использовал свои президентские полномочия в интересах компании и себя самого, включая получение взяток от Samsung Electronics Co", - говорится в сообщении.
Также Ли Мен Бака обязали выплатить штраф на сумму 15,7 миллионов долларов.
Обвинения в коррупции Ли называет "местью оппонентов во главе с нынешним президентом Мун Чжэ Ином".
К слову, Ли стал уже четвертым бывшим южнокорейским лидером, осужденным за уголовные преступления.
Ли Мен Бак родился в Осаке. Был мэром Сеула, а также гендиректором Hyundai Engineering and Construction. Был президентом Южной Кореи с 2008 по 2013 годы. Известен жесткой линией отношений с КНДР.
В 2018-м его приговорили к 15 годам тюрьмы, однако через полгода Ли вышел на свободу под залог по состоянию здоровья. На этот раз срок заключения увеличили.
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