Гран-при Формулы 1 состоится в Китае: известна предварительная дата [ Редактировать ]
Формула-1 рассматривает возможность проведения Гран-при Китая в ноябре, сообщает xsport.ua.
Гонка, которая должна была пройти в Шанхае в апреле отменена из-за коронавируса, однако организаторы все же хотят ее провести. Одной из опций является проведение Гран-при Китая 29 ноября – на эту дату намечена гонка в Абу-Даби, которую предполагается сдвинуть на неделю.
Еще же один вариант заключается в проведении соревнования в период между Гран-при Бразилии (13-15 ноября) и заключительным этапом чемпионата в Абу-Даби (27-29 ноября). В таком случае гонка будет проходить в двухдневном формате: в субботу состоятся свободные заезды, в воскресенье – квалификация и гонка.
Формула-1 рискует лишиться 43 миллионов долларов, если Гран-при Китая, изначально запланированный на период с 17 по 19 апреля, так и не состоится, утверждает британский журналист Кристиан Сильт в интервью GrandPX.news.
Напомним, сегодня "Ледяные Волки" сыграют с "Донбассом".
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