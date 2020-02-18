От желания к свободе: Кличко создал собственный бренд [ Редактировать ]
Легендарный украинский боксер и уже экс-чемпион мира в супертяжелом весе, Владимир Кличко запустил собственный бренд спортивного питания WYLLIT, об этом он сообщает на своей странице в Instagram.
Фото: Владимир Кличко/Instagram
"WYLLIT - это бренд, который делает волю ощутимой для каждого. Первые продукты относятся к пищевому сектору. Так сказать, сила воли для питания и питья. И вам решать, хотите ли вы быть движущей силой или нет. Это ваш выбор!” - рассказал Кличко .
"Почти за 30 лет моей профессиональной карьеры я получил опыт и обнаружил, что без принципов сосредоточенности, ловкости, хорошей координации и выносливости, никогда бы не достиг своей цели. Исходя из этих открытий, я создал методику F.A.C.E. the Challenge.- поделился Кличко.
Итак, вы идете от желания к свободе. Это будет сложно, но сила воли поможет вам, как помогла мне преодолеть трудности и препятствия, ментальный и физическую боль и стать ближе к своей цели. Если вы подходите ко всему устойчиво и методично, это сработает. Сейчас я хочу сделать все более компактным, точным и лучшим, но уже в продуктах. WYLLIT вытекает из моего метода F.A.C.E. the Challenge и каждый может выбрать, какая часть из этого необходимо вам сегодня.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко впервые показал свой рабочий кабинет.
Ранее, Виталий Кличко срочно вернулся в Киев из Соединенных штатов Америки.
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