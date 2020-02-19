За прошедшую неделю в Украине из-за осложнений гриппа умерли десять человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерство здравоохранения.

В период с 10 по 16 февраля ОРВИ заболели 245 055 человек.

За неделю зарегистрировано десять летальных случаев в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона - 38 человек умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа.

Кроме того, в Украине зафиксировано широкое географическое распространение гриппа. В Харьковской, Луганской областях и городе Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.

Превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимней поры года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости.

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 24 из 69 образцов материалов определены вирусы гриппа:

12 - типа А(Н1)pdm09,

11 - типа А не субтипований,

1 - типа B.

Кроме того, в течение прошлой недели против гриппа вакцинировано 776 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 120 человек.

Раньше сообщалось о том, как защититься от гриппа.