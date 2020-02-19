США звинуватили мексиканця у шпигунстві на користь Росії [ Редактировать ]
У США затримали чергового російського шпигуна. Ним виявився громадянин Мексики, який стежив за пересуванням одного з американських урядових автомобілів. Про це повідомили в Мін'юсті Сполучених Штатів.
У відомстві завили, чоловіка завербували минулого року, він кілька разів їздив до Москви для отримання вказівок.
Мексиканця затримали в аеропорту Маямі, в телефоні його дружини виявили фотографії зазначеного автомобіля. За кілька днів суд обере затриманому запобіжний захід.
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